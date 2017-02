Fora de casa, JEC encara nova realidade da reformulada Copa do Brasil

A Copa do Brasil de 2017 traz uma novidade interessante em seu regulamento. Nas duas primeiras fases, as disputas serão definidas em jogos únicos, uma maneira de encurtar e encaixar a competição no calendário inchado pelo aumento da Libertadores. A consequência, na primeira fase, é o fato de os clubes melhor ranqueados atuarem como visitantes.



O Joinville é um dos times a encarar a nova realidade. Nesta quarta, às 20h45, enfrentará o Comercial-MS em jogo único em Campo Grande (MS). Como vantagem, o Tricolor terá o direito de empatar para conquistar a classificação à segunda fase. Mas isso representa a garantia de avanço.

Na semana passada, clubes tradicionais da Série B foram eliminados, mesmo com esta vantagem. Juventude, Londrina e CRB ficaram pelo caminho. Para não ser mais uma vítima do regulamento, o técnico Fabinho Santos trata o torneio como prioridade e pretende levar a campo a força máxima do Tricolor.



O grande problema é o desgaste físico dos atletas. Na semana passada, o JEC entrou em campo quatro vezes em oito dias. O saldo é o grande número de lesões.



Dos considerados titulares, Fabinho perdeu: o zagueiro Danrlei (problema muscular); o lateral Caíque (problema muscular); o lateral-esquerdo Fernandinho (problema muscular); o meia Kadu (fratura); e o atacante Bruno Batata (fratura).



É evidente que estas lesões não aconteceram de uma vez só, mas a sequência de perdas faz o comandante do JEC ligar o alerta no uso do elenco nesta noite.



— Nossa primeira ideia é colocar força máxima. Se todos estiverem em condições de jogar, vamos entrar com a equipe que o torcedor está se acostumando. Mas um detalhe importante é ver como esses atletas estão. Temos nos preocupado um pouco com a questão física para não perdermos mais atletas. Vamos ver como eles irão se apresentar no dia de amanhã (hoje) — avaliou.



Diante desta condição, em relação ao time que esteve em campo no domingo, contra o Avaí, o JEC deve ter duas mudanças. Na lateral esquerda, Alex Ruan ocupará a vaga de Fernandinho. No meio, Aldair deve ser deslocado para a posição de Alex Ruan. Sobra a vaga do ataque, que será preenchida por Ciro.



— Indepedentemente de quem jogue, aqueles que entrarem em campo darão o máximo para que a gente consiga a classificação — concluiu Fabinho Santos.



Se passar, o JEC irá enfrentar na segunda fase o vencedor do duelo entre São Raimundo-PA e Fortaleza. Nesta etapa, o Tricolor irá atuar como mandante.