Adem 10/02/2017 | 07h42

As forças governamentais recuperaram o controle de toda a cidade portuária de Moja, no sudoeste do Iêmen, depois de semanas de combates contra os rebeldes huthis, informou um porta-voz militar.

"Concluímos a batalha de Moja", assegurou à AFP o porta-voz militar Mohamed al Naqib, acrescentando que os rebeldes fugiram da cidade.

* AFP