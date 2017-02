Forças iraquianas entram no aeroporto de Mossul

Aeropuerto de Mosul 23/02/2017 | 07h05

As forças iraquianas entraram nesta quinta-feira no aeroporto de Mossul pela primeira vez desde que o grupo extremista Estado Islâmico (EI) assumiu o controle da região em 2014, constatou a AFP.

Apoiados por aviões e drones, as forças iraquianas entraram no perímetro da base aérea e encontraram pouca resistência. O aeroporto de Mossul é a porta de entrada da zona leste da cidade, ainda sob controle do EI.

"Entramos no aeroporto e as unidades de engenheiros estão limpando as estradas", afirmou à AFP Hisham Abdul Kadhem, comandante do Regimento de Intervenção Rápida do ministério do Interior.

A operação aconteceu no quinto dia da ofensiva para recuperar a totalidade de Mossul, segunda maior cidade do país e último grande reduto do grupo extremista sunita no Iraque.

A zona leste da cidade foi "libertada" no fim de janeiro e retomada do EI três meses depois da grande ofensiva militar iniciada em 17 de outubro para reconquistar completamente Mossul.

* AFP