Forças iraquianas entram pela primeira vez em bairro do oeste de Mossul

Athbah 24/02/2017 | 06h12

As forças de elite iraquianas entraram nesta sexta-feira em um bairro da zona oeste de Mossul pela primeira vez desde o início, há quatro meses, de uma ofensiva para retomar a cidade do grupo Estado Islâmico (EI), informou à AFP um comandante militar.

Sami al-Aridhi, tenente das unidades de elite antiterroristas, afirmou que os militares assumiram o controle de uma base militar e de uma localidade ao sudoeste de Mossul e entraram em um bairro residencial da segunda maior cidade do Iraque, que foi conquistada pelo EI em 2014.

"Atacamos e retomamos o controle total da base de Ghazlani, assim como de Tal al-Rayan, e estamos atacando o bairro de Al-Maamun", declarou.

Depois de ter anunciado no fim de janeiro a "libertação" da zona leste de Mossul, as forças iraquianas iniciaram no domingo passado uma operação para recuperar a parte oeste da cidade, que é dividida pelo rio Tigre.

Durante a semana, as tropas iraquianas avançaram e assumiram o controle de várias localidades e áreas abandonadas. Nesta sexta-feira, comandantes militares confirmaram que as forças do governo controlam completamente o aeroporto de Mossul, na periferia sudoeste da cidade.

"Posso confirmar que o aeroporto está totalmente liberado", declarou o general Abas al-Juburi, comandante da Força de Intervenção Rápida (FIR) do ministério do Interior, que comandou a operação.

O militar informou que as forças iraquianas retiraram todos os explosivos que haviam sido deixados no local pelos extremistas do EI.

