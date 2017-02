Forças iraquianas iniciam ataque ao aeroporto de Mossul

Al Buseif 23/02/2017 | 06h03

As forças iraquianas iniciaram nesta quinta-feira o ataque ao aeroporto de Mossul, porta de entrada da zona oeste da cidade que continua sob controle do grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Apoiadas por aviões, drones e helicópteros, a Polícia Federal e as Forças de Intervenção Rápida do ministério do Interior avançavam em direção ao aeroporto, fora de operação, na zona sul da segunda maior cidade do país.

As forças iraquianas utilizaram armamento, enquanto a aviação abria caminho para as tropas em terra.

A coalizão internacional sob comando americano tem um papel central de apoio às forças iraquianas com bombardeios aéreos assessores no local da batalha. Nesta quinta-feira, veículos blindados americanos seguiam para o aeroporto ao lado das forças iraquianas.

"Nós conseguiremos hoje se Deus quiser", afirmou à AFP o general Abas al-Juburi, comandante da Força de Intervenção Rápida, a apenas um quilômetro do aeroporto.

No domingo, milhares de soldados, policiais e milicianos iraquianos iniciaram a operação para concluir a retomada de Mossul, o último reduto do grupo extremista sunita no Iraque.

Nenhuma fonte confirmou o número exato de extremistas no aeroporto, mas fontes americanas citaram a presença de quase 2.000 combatentes entrincheirados na zona oeste de Mossul. O número era avaliado em entre 5.000 e 7.000 homens antes do início da ofensiva contra a cidade em 17 de outubro.

As forças iraquianas "libertaram" há um mês a zona leste de Mossul.

* AFP