Ford investe US$ 1 bilhão em start-up de inteligência artificial

Nova York 10/02/2017 | 19h02

A Ford anunciou nesta sexta-feira (10) que investirá US$ 1 bilhão em uma start-up de inteligência artificial, a fim de desenvolver um veículo autônomo até 2021.

A fabricante de automóveis terá o controle majoritário da Argo AI, uma empresa baseada em Pittsburgh (leste) e fundada no final do ano passado por ex-funcionários do Google e da Uber especializados em carros autônomos.

A aliança permitirá dispor de engenheiros e de especialistas em robótica para desenvolver um "motorista virtual" que, segundo a Ford, será o "cérebro" de um veículo autônomo.

Os funcionários da Argo AI terão uma participação minoritária no empreendimento. A estrutura busca atrair engenheiros importantes para o projeto, disseram executivos da Ford.

A start-up planeja contratar mais de 200 pessoas para suas instalações em Pittsburgh, Michigan (norte) e no Vale do Silício, na Califórnia (oeste), de acordo com um comunicado.

