Fórum parlamentar leva à ANTT preocupação de que atrasos na BR-470 inviabilizem escoamento de cargas

Política 07/02/2017 | 12h33 Atualizada em

Foto: Divulgação / Divulgação

A preocupação de que a prioridade para a concessão de outras rodovias inviabilize o escoamento de cargas pela BR-470 _ e beneficie assim o Porto de Paranagua, no Paraná, foi levada nesta terça-feira pelo Fórum Parlamentar Catarinense ao presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos.



Embora a ANTT não tenha gerência sobre o pacote de concessões, o senador Dalírio Beber (PSDB), que preside o fórum, quis que a agência tivesse conhecimento do assunto. Os parlamentares catarinenses querem uma audiência com o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Moreira Franco, para tratar do caso.



_ Em que pese as outras rodovias serem requeridas há muito tempo pela população que vive às margens, nossa preocupação é estruturante. Garantir que o que produzimos seja comercializado por nossos portos. Já temos uma estrutura estabelecida que gera emprego e renda _ afirmou o senador.

Tijucas



O principal assunto do encontro com a presidência da ANTT foi o modelo de marginais da BR-101 em Tijucas, que inviabilizaram o trânsito na cidade.



O assunto já vinha sendo tratado com a superintendência estadual da agência e com a Autopista Litoral Sul, concessionária da rodovia. Agora passa a estar também na pauta do órgão em Brasília.