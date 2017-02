Carnaval 2017 26/02/2017 | 18h29 Atualizada em

A primeira noite de desfiles das escolas de samba de Joaçaba comprovou que a cidade do Meio-Oeste tem um dos principais carnavais de Santa Catarina. Com um duelo equilibrado entre a Unidos do Herval e a Acadêmicos do Grande Vale, a Avenida XV de Novembro presenciou um espetáculo de música, cores e criatividade.

Confira os detalhes dos desfiles:

Leia mais notícias:

Confira a programação completa das festas

Saiba como foi a noite de desfiles em Florianópolis



Veja nove festas alternativas para o Carnaval