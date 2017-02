Paris 21/02/2017 | 06h08

A França vai sacrificar todos os patos, 600.000 no total, do departamento de Landes, sudoeste do país, para erradicar uma epidemia de gripe aviária, anunciou nesta terça-feira o ministro da Agricultura.

"Já sacrificamos muitos patos na zona leste do departamento, ainda resta uma área na qual vamos sacrificar todos os patos para tentar estabilizá-la", declarou o ministro francês da Agricultura, Stéphane Le Foll, que confirmou o número de 600.000 aves.

