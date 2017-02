Gendarme atira sem querer e deixa dois feridos durante discurso de Hollande

Villognon 28/02/2017 | 15h52

Duas pessoas ficaram levemente feridas nesta terça-feira na França depois de um gendarme disparar uma arma acidentalmente, durante a inauguração de uma linha de trem de alta velocidade pelo presidente François Hollande, informaram diferentes fontes.

Durante o discurso do presidente francês em Villognon, no departamento de Charente (oeste), um gendarme que fazia parte da equipe de segurança do coquetel de recepção atirou sem querer "ao mudar de posição", indicou uma fonte próxima à investigação.

A bala passou de raspão na panturrilha de uma pessoa e atingiu a perna de outra, disse a mesma fonte.

O autor do disparo é um dos feridos, e o outro é um funcionário do serviço de bufê, segundo várias testemunhas.

pta-jul-corr-pbl/pfe/gm/eg/db