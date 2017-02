Gideoni fica em nono lugar na terceira etapa da Copa do Mundo de Ciclismo

68 pontos 20/02/2017 | 17h42 Atualizada em

Gideoni Monteiro começou muito bem a temporada. Na disputa da terceira etapa da Copa do Mundo de Ciclismo de Pista, na Colômbia, o ciclista brasileiro conquistou o melhor resultado do país, com a nona colocação geral na prova Omnium, realizada no sábado, dia 18.

Mesmo sendo a primeira participação de Gideoni no novo formato da Omnium, sua performance demonstrou uma adaptação bastante positiva. As provas foram reduzidas de seis para quatro e também incluiu todas as corridas em um único dia, diferente do programa anterior que utilizava dois dias de competição. As provas que integram o novo programa são: Scratch, Tempo Race (10km), Eliminação e Prova por Pontos.



O brasileiro completou a etapa com 68 pontos acumulados durante as quatro corridas. A vitória ficou com o australiano Sam Welsford 128 pontos, seguido pelo belga Lindsay de Vylder 107 pontos e o dinamarquês Casper Von Folsach 104 pontos.

Os ciclistas disputam a última e decisiva etapa da Copa do Mundo de Ciclismo de Pista 2016/2017 entre os dias 25 e 26 de fevereiro, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.