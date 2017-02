Gucci faz sucesso em Milão com desfile extravagante

Milão 22/02/2017 | 17h22

A famosa marca Gucci brilhou nessa quarta-feira em Milão, no primeiro dia de desfiles das coleções outono-inverno 2017-18, com uma coleção cheia de cor com um toque mágico e luxuoso.

Pela primeira vez, os looks do diretor criativo Alessandro Michele, atual rei do mundo da moda, foram apresentados na nova sede da marca, no número 79 da Via Mecenate, extremo sudeste da cidade, em um prédio industrial antigo de ladrilho vermelho onde funcionava uma antiga fábrica de aviões.

Em um enorme hangar totalmente coberto de veludo roxo, o público assistiu ao desfile como se estivesse em um teatro, diante de uma enorme cortina. O espetáculo estava garantido.

Entre as celebridades presentes estavam Charlotte Casiraghi, modelos como Alexa Chung e a atriz Salma Hayek, esposa de François-Henri Pinault, dono do grupo de luxo Kering e proprietário da marca Gucci, ícone do mercado de luxo.

Como em um show, as luzes se apagaram, o burburinho foi substituído pelo som de um helicóptero e as pesadas cortinas se levantaram para desvendar um túnel de acrílico iluminado por luzes coloridas que mudam com o fundo de uma pirâmide colossal.

Os modelos, homens e mulheres como a marca anunciou anteriormente, avança por esse corredor como se fossem criaturas fantásticas de outro mundo para apresentar uma coleção intitulada "O jardim do alquimista: um laboratório antimodernista".

Elas usavam looks ligeiramente retrô, com saias plissadas de babados que chegavam até os tornozelos, cheias de seda, veludo e tecido brocado bordado.

Eles mostraram um estilo setentista, com calças de veludo boca de sino e longos casacos com lapelas amplas.

O desfile teve uma estética especial, cheia de simbolismo, com looks que formam verdadeiros personagens e sugestões de uma fábula, com muita fauna e botânica.

Uma majestosa jaqueta de jacquard, como se fosse de um imperador chinês, sobressaiu em meio às modelos femininas que usam casacos longos, alguns bordados com pérolas, como uma princesa.

O estilista não se esqueceu das damas de companhia, com seus vestidos pretos com gola branca e avental branco com insetos gigantes.

A veia exótica dominou essa coleção através de cores vibrantes, estampas florais e vários animais amados pelo estilista.

Alessandro enfatizou o efeito brilhante, com materiais e detalhes resplandescentes em dourado, cobre, prateado, fitas e pérolas.

O estilista continua desenvolvendo seu mundo fantasmagórico, com o qual todos podem se identificar e o enriquece a cada temporada graças a uma série de novos acessórios, que se transformam nos mais vendidos da temporada, como luvas de inverno, bengalas, guarda-chuvas japoneses, óculos, chapéus diferentes e até uma rede de prata que cobre completamente a cabeça.

Além disso, aparecem as bolsas e maletas com as cores da Gucci, algumas muito originais.

Todas as propostas fizeram sucesso entre o público, que aplaudiu de pé o estilista Alessandro Michele, autor do renascimento da marca desde 2015 e com certeza o grande nome da indústria de Alta-costura hoje.

A marca fechou o ano de 2016 com faturamento de 4,3 milhões de euros e registrou um crescimento recorde de 12,3%.

Nos próximos meses será lançada a primeira fragrância assinada por Alessandro Michele, elevando o estilista à lista de criadores lendários como Tom Ford, Gianni Versace e Giogio Armani.

bur-kv/mb/cr/mvv