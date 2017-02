Guerra no Sudão do Sul alcança 'proporções catastróficas', diz ONU

Nações Unidas 14/02/2017 | 20h46

Um informe confidencial da ONU adverte que a guerra no Sudão do Sul alcançou "proporções catastróficas para os civis" e que as milícias podem se tornar incontroláveis e alimentar os combates por vários anos.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, escreve nesse informe, obtido nesta terça-feira (14) pela AFP, que os civis fogem das cidades e aldeias "em um número recorde" e que o risco de que se cometam atrocidades em massa "é real".

"A segurança continua se deteriorando em algumas regiões do país e o impacto deste conflito e a violência alcançam proporções catastróficas para os civis", declarou Guterres.

"A ascensão das milícias sob a direção do SPLA (Exército sul-sudanês leal ao presidente Salva Kiir) e dos rebeldes está causando a fragmentação" do território sul-sudanês, que corre o risco - se essa tendência continuar - "de escapar de qualquer controle do governo nos próximos anos", relata o informe enviado ao Conselho de Segurança.

