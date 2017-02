Hamas elege representante da linha dura como chefe em Gaza

Gaza 13/02/2017 | 08h39

O Hamas elegeu nesta segunda-feira como chefe na Faixa de Gaza Yahya Sinwar, um dos fundadores do braço armado do movimento islamita, considerado "terrorista" pelos Estados Unidos, indicaram líderes do Hamas.

O movimento, que governa a Faixa de Gaza há dez anos, realiza há vários meses um processo de eleições internas e nesta segunda-feira Sinwar "foi eleito chefe do conselho político do Hamas na Faixa de Gaza" sucedendo Ismail Haniyeh, declarou um dos responsáveis, que não quis revelar sua identidade.

* AFP