Heber Roberto Lopes apita o clássico Avaí x Figueirense

O clássico 413 entre Avaí e Figueirense, válido pela 7ª rodada do turno do Catarinense, será comandado por Heber Roberto Lopes. O árbitro será auxiliado por Neuza Ines Back e Clair Dapper, na partida que começa às 21h45min no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Os ingressos para o confronto já estão à venda, e a torcida alvinegra pode aquirir os 3 mil bilhetes à disposição direto no Orlando Scarpelli.

Confira a escala de arbitragem dos demais confrontos:

Quarta-feira - 22/2 - 21h45min

Chapecoense x Metropolitano

Árbitro: Fernando Henrique de Medeiros, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro.

Quarta-feira - 22/2 - 20h30min

Brusque x Almirante Barroso

Árbitro: Evandro Tiago Bender, auxiliado por Gianlucca Perrone e Maycon Antônio Machado

Quarta-feira - 22/2 - 19h30min

Inter de Lages x Joinville

Árbitro: Eduardo Cordeiro Guimarães, auxiliado por Fabiano Coelho da Silva e Luis Gustavo de Souza

