Hillary Clinton escreve livro de ensaios

Nova York 01/02/2017 | 20h21

Hillary Clinton está deixando para trás sua surpreendente derrota eleitoral contra Donald Trump através de um livro de ensaios com reflexões a respeito da sua vida, da dolorosa campanha eleitoral de 2016 e do futuro.

A editora Simon and Schuster disse que o livro, ainda sem título, será publicado no próximo outono (hemisfério norte) e que é inspirado em citações usadas pela ex-secretária de Estado por décadas.

Hillary, de 69 anos, praticamente se retirou da vida pública desde que Trump venceu a eleição presidencial em novembro e acabou com seu sonho de se tornar a primeira presidente da democracia mais poderosa do mundo. Entretanto, assistiu a posse do novo presidente republicano em Washington D.C. junto com seu marido, o ex-presidente Bill Clinton.

"Estas citações me ajudaram a celebrar os velhos tempos, a rir de mim mesma nos tempos absurdos, a perseverar nos tempos ruins e a aprofundar meu apreço por tudo o que a vida tem a nos oferecer", disse Hillary em um comunicado divulgado por seus editores.

A democrata Hillary é autora de outros cinco livros, o último "Escolhas difíceis" ("Hard Choices") publicado em 2014, "Vivendo a história" (uma autobiografia), "An Invitation to the White House: At Home with History" e "It Takes a Village", todos com a Simon and Schuster.

Edições estrangeiras do novo livro serão publicadas na Austrália, na Grã-Bretanha, no Canadá e na Índia, e também haverá a forma de audiolivro.

A Simon and Schuster disse que discutiu pela primeira vez a coletânea de citações com Hillary em 1994, quando ela era primeira-dama.

"Estamos felizes que a secretária Clinton finalmente ache que é a hora adequada para compartilhar as palavras e os pensamentos que a nutriram e enriqueceram, definindo as experiências de sua extraordinária vida", disse a presidente da editora, Carolyn Reidy.

Hillary não deu sinais do que fará após a derrota, ainda que pessoas próximas à ex-secretária descartem uma nova campanha para ocupar um cargo público.

* AFP