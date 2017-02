Hollande rebate críticas de Trump a Paris

Paris 25/02/2017 | 20h44

O presidente francês, François Hollande, respondeu neste sábado (25) às provocações do colega americano, Donald Trump, lembrando que "nunca é bom" manifestar "rejeição em relação a um país amigo" - no caso a França.

"Nunca é bom expressar a menor rejeição em relação a um país amigo", disse Hollande ao inaugurar o Salão Anual da Agricultura, na capital francesa.

"É o que não faço com um país amigo, e peço ao presidente americano que não faça com a França", acrescentou.

Na sexta-feira (24), na Conferência Anual dos Conservadores americanos, o presidente republicano citou "um amigo" que não viaja mais para Paris.

Evocando o terrorismo e os controles nas fronteiras, Trump defendeu sua política migratória, citando como exemplo (negativo) França, Suécia e Europa em geral.

"Paris não é mais Paris", comentou o presidente, acrescentando que "a segurança nacional começa pela segurança nas fronteiras".

Questionado sobre as declarações do americano, Hollande lembrou que Trump manifestou, em recente conversa por telefone, "o amor que tem por Paris e França, que amava a França e que não tem país mais bonito do que a França".

"Imagino, então, que seja o que ele pensa. Se for o que ele pensa, acho que expressará isso", acrescentou.

"Há vários meses, os turistas americanos voltaram [para a França], porque veem que as autoridades francesas fazem um esforço considerável para garantir a segurança", acrescentou o presidente francês.

Em 2015 e em 2016, o país sofreu vários atentados cometidos em nome da Al-Qaeda e do grupo Estado Islâmico - tanto por franceses quanto por estrangeiros que ingressaram no país em meio ao grande fluxo de migrantes procedentes do Oriente Médio.

