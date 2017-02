Homem baleado em Blumenau se recupera na UTI

Estado de saúde 16/02/2017 | 12h17

na madrugada desta quinta-feira no bairro Fidélis em Blumenau permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Isabel. Gil Fernandes de Lima se recupera dos quatro tiros — um no abdômen, um no pescoço, um na mandíbula e outro na mão — que levou.Ele passou por procedimentos cirúrgicos e aguarda o resultado de tomografias, Lima respira com o auxílio de aparelho, informou a assessoria de imprensa do hospital. O morador de Blumenau foi vítima de uma tentativa de homicídio pouco depois da meia-noite na Rua André Davi Mees Simão.Na segunda-feira homem de 57 anos foi alvejado após uma briga na Rua Osvaldo Gomes, no bairro Testo Salto. Na terça-feira a PM registrou duas tentativas de homicídio em menos de uma hora em Blumenau.