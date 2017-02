Homem corta orelhas da esposa no Afeganistão

Mazar-e Sharif 01/02/2017 | 20h04

Um homem cortou as orelhas de sua mulher em um distrito no norte do Afeganistão - informou o diretor do hospital que cuida da paciente, nesta quarta-feira (1º), à AFP.

Zarina, a vítima de 23 anos, foi atacada na terça-feira (31) à noite na província de Balkh por seu marido, que cortou suas orelhas com uma faca, relatou o diretor do Hospital de Mazar-i-Sharif, Noor Mohamad Faiz. Não se sabe a razão da agressão.

Segundo Faiz, a jovem, casada quando tinha 13 anos com um homem conhecido por seu consumo de drogas, chegou ao hospital "em estado crítico, depois de ter perdido muito sangue".

"Suas duas orelhas foram cortadas. Vamos tentar curá-la aqui e, se não conseguirmos, vamos enviá-la para o exterior", completou.

"O homem fugiu, e abrimos uma investigação para prendê-lo", assegurou o porta-voz do governo de Balkh, SherJan Durrani.

Em seu leito no hospital, Zarina disse à AFP: "não quero continuar morando com ele, quero me divorciar e que ele vá para a prisão".

