Homem de 33 anos é detido com revólver sem registro em Gaspar

Um homem de 33 anos foi preso por volta das 21h30min de quarta-feira no Km 23,5 da Rodovia Jorge Lacerda, a SC-412, no bairro Poço Grande, em Gaspar. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o setor de inteligência da Polícia Militar de Balneário Camboriú acionou as polícias de Gaspar com informações de um suspeito que seguia do Litoral para o Vale em um automóvel Cruze prata com placas de Gaspar.



As equipes da PM e PMRv montaram um bloqueio em frente a um posto de gasolina na rodovia e abordaram o suspeito. Ele estava com um revólver calibre 38 sem registro e cinco munições no veículo. O suspeito foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil, em Gaspar.