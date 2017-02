Homem de 59 anos é baleado no Fidélis, em Blumenau

Segurança 16/02/2017 | 08h13

Um homem de 59 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira. A violência aconteceu pouco depois da meia-noite na Rua André Davi Mees Simão, no bairro Fidélis, em Blumenau. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo no abdômen, no pescoço, na mandíbula e na mão, segundo informações da Polícia Militar.

A mulher da vítima relatou aos policiais que estava no quarto dormindo enquanto o marido assistia televisão. Ao escutar o barulho vindo do lado de fora da casa, ela foi verificar e neste momento teria localizado o homem de 59 anos no chão. A vítima atingida foi conduzida pelo Samu ao Hospital Santa Isabel. Nenhum suspeito foi visto no local.



Esta é a quarta tentativa de homicídio registrada nesta semana em Blumenau. Na segunda-feira homem de 57 anos foi alvejado após uma briga na Rua Osvaldo Gomes, no bairro Testo Salto. Segundo informações da PM, a vítima teria se envolvido em uma discussão com outro homem, que teria ido até a casa dele e retornado com uma arma de fogo. O agressor disparou tiros contra o abdômen da vítima, que estava na garagem de casa.



Leia também

:: Homem de 57 anos é alvejado após briga em Blumenau

:: PM registra duas tentativas de homicídio em menos de uma hora em Blumenau



Na terça-feira a PM registrou duas tentativas de homicídio em menos de uma hora em Blumenau. Os casos aconteceram entre 23h e 23h50min no bairro Itoupava Norte. O primeiro crime foi na Rua Soldado Mário Luiz Bertoline, o homem saía de um bar quando foi surpreendido por um disparo de arma de fogo, que o atingiu no ombro.



A segunda vítima daquele dia relatou que estava na Rua 1º de Maio dentro do carro quando uma BMW branca com dois ocupantes parou ao lado dele e o carona, que estava armado, atirou duas vezes. Um disparo atingiu a coluna, o outro foi de raspão na cabeça. Os dois homens foram para o Hospital Santo Antônio