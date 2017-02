Homem é assassinado no centro de Canasvieiras, em Florianópolis

Homicídio 03/02/2017 | 09h58 Atualizada em

Um vendedor de praia de 31 anos foi assassinado no centro de Canasvieiras durante a madrugada desta quinta-feira, em Florianópolis. Segundo a Polícia Militar (PM) da cidade, Welitanis Dias de Jesus comia um lanche na Avenida das Nações, por volta das 2h40min, quando um homem se aproximou e atirou contra a cabeça da vítima que morreu ainda no local.

O 21º Batalhão da PM foi acionado e fez buscas pelo local, mas nenhum suspeito foi encontrado. O Instituto Geral de Perícias (IGP) também foi até bairro e recolheu o corpo. A polícia ainda não tem pistas do que teria motivado o crime, mas imagens do local poderão ajudar na identificação do assassino. A Polícia Civil deve iniciar uma investigação.

