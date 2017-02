Homem morre após tentativa de estupro em Balneário Camboriú

Violência 11/02/2017 | 10h42 Atualizada em

Um homem de 29 anos, suspeito de tentar estuprar uma jovem de 20 anos, morreu na madrugada deste sábado em Balneário Camboriú, no Litoral Norte deSanta Catarina. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher estava dentro de um carro com o homem, por volta das 4h, quando o rapaz pegou uma faca e tentou violentá-la. Após a vítima reagir, a faca atingiu o pescoço do suspeito.

Em depoimento à polícia, a mulher disse que empurrou o homem para fora do veículo, dirigiu até atingir um carro estacionado na rua 2700 e chamou a PM. Acionada, uma viatura foi até o local em que a tentativa de estupro teria acontecido e encontrou o rapaz morto. O Instituto Geral de Perícias (IGP) e Polícia Civil recolheram o corpo.

Após prestar depoimento, a mulher foi encaminhada ao Hospital Ruth Cardoso para realizar exames. Segundo a polícia, nesta manhã a mulher permanecia internada em observação. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

