Homem morre eletrocutado em Jaraguá do Sul, região Norte de SC

Acidente de trabalho 20/02/2017 | 15h48

Um homem de aproximadamente 50 anos morreu eletrocutado enquanto trabalhava em uma construção na rua Willy Mahnke, no Centro de Jaraguá do Sul. Conforme informações dos Bombeiros Militares, o acidente ocorreu por volta das 13h30 desta segunda-feira.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Ainda de acordo com os Bombeiros, o homem teria encostado uma barra de ferro em um fio de alta tensão. Foi acionado o SAMU para prestar o atendimento pré-hospitalar, porém a homem morreu no local. Os bombeiros não souberam informar a identidade da vítima.