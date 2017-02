Homem morre em acidente na BR-282, em Xanxerê

Trânsito 16/02/2017 | 06h40 Atualizada em

Um homem de 31 anos morreu num acidente na BR-282, em Xanxerê, na noite desta quarta-feira. Ele era o condutor de uma Fiorino com placas de Bom Jesus (SC) que colidiu com um caminhão Volvo/FH 460, de São João do Oeste (SC).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as iniciais da vítima são V.G.J., e não repassou o nome completo do homem. O passageiro da Fiorino, de 44 anos, teve lesões leves.

No caminhão, o condutor, de 34 anos, saiu ileso.



