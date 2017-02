Homem suspeito de assalto é preso dentro do rio Cachoeira, em Joinville

Segurança 16/02/2017 | 11h29

Um homem de 25 anos se atirou no rio Cachoeira após um assalto em Joinville. O crime ocorreu por volta das 10h da manhã desta quinta-feira, na Avenida Beira-Rio próximo ao Centreventos Cau Hansen, área central da cidade.



Conforme informações da Polícia Militar, uma mulher andava pela via quando foi abordada pelo suspeito em uma bicicleta. Armado, ele roubou o celular da vítima. Um motorista que trefegava pela rua percebeu a ação e ameaçou arremessar o carro contra o assaltante para contê-lo.



O suspeito conseguiu fugir e com a chegada da polícia se atirou no rio. A PM realizou buscas nas margens e entre as folhagens com o apoio do cão Airon do Canil por quase trinta minutos.



O homem foi preso em meio ao matagal já nas proximidades da rua Max Colin. Ainda segundo a PM, acredita-se que a arma que ele portava era de brinquedo.