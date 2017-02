IAAF prorroga suspensão da Rússia, que ficará fora do Mundial-2017

Cap-d'Ail 06/02/2017 | 19h10

O presidente da Federação Internacional de Atletismo(IAAF), Sebastian Coe revelou, nesta segunda-feira, que a Rússia não poderá participar do Mundial de Atletismo de 2017.

O dirigente explicou a decisão durante conselho da IAAF na França, garantindo que a Rússia não poderá participar como país da família do atletismo antes de novembro deste ano. O país está suspenso desde o final de 2015, graças a um escândalo de doping institucionalizado.

Coe, bicampeão olímpico dos 1500 metros, fez o anúncio depois do conselho aprovar o prolongamento da suspensão do país.

"A Rússia não está preparada", resumiu o norueguês Rune Andersen, presidente do grupo criado para acompanhar o caso e que fez a recomendação de estender a pena.

As sanções já tinham sido ampliadas em março e junho de 2016, o que tirou atletas dos Jogos Olímpicos do Rio.

Apesar de alguns avanços, como as reuniões em Moscou em janeiro de 2017 com o novo ministro do esporte, o grupo de trabalho reclamou da atitude pouco colaborativa de alguns russos do alto escalão. O grupo também indicou dificuldades da Federação Russa de Atletismo para por em prática mais testes antidopagem.

* AFP