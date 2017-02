Ida de Alexandre de Moraes ao STF ainda depende do Senado; entenda

Trâmite 06/02/2017 | 18h46 Atualizada em

Indicado nesta segunda-feira para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, terá de passar por sabatina no Senado para assumir o posto.

A seguir, confira passo a passo os trâmites do processo:



1) Mensagem ao Senado



A primeira etapa é o envio de mensagem oficial do presidente da República, Michel Temer, para o Senado, oficializando o nome escolhido. O texto deve conter o currículo do candidato e precisa ser lido em plenário. Em seguida, o assunto é encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).



2) Homologação na CCJ



Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), conforme determina o artigo 383 do Regimento Interno do Senado, o escolhido é chamado no prazo de até cinco dias úteis para "arguição pública", que pode durar horas. Na sequência, os integrantes da CCJ votam "por escrutínio secreto", aprovando ou rejeitando o candidato. O resultado é registrado em relatório, que deve ser enviado ao plenário.



3) Votação no plenário



O parecer é então apreciado pelo plenário do Senado, em sessão pública com votação secreta. A decisão final é comunicada ao presidente da República.



4) Publicação no Diário Oficial da União



Se o candidato é aprovado, cabe então a Michel Temer publicar o ato de nomeação no Diário Oficial da União.



5) Posse no STF