Indicação de Alexandre de Moraes para o STF é lida no Senado e enviada à CCJ

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), leu, na tarde desta quarta-feira, no plenário da casa, a indicação do nome do ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Eunício já encaminhou a mensagem do governo para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que faz a análise inicial da indicação. O presidente também pediu agilidade na instalação da comissão e prometeu rapidez na apreciação do nome de Alexandre de Moraes.



A expectativa de Eunício é que a indicação seja apreciada no Plenário até o dia 22 deste mês. Mais cedo, Eunício Oliveira recebeu a visita de Alexandre de Moraes. O indicado entregou suas credenciais ao presidente do Senado e prometeu visitar todos os senadores para se apresentar e tratar de sua indicação ao STF.



Para assegurar cadeira na Corte, Moraes terá que passar por sabatina na CCJ e por votação no plenário do Senado.

