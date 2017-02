Indiciados três suspeitos de planejar atentado na França

Paris 15/02/2017 | 00h27

Dois homens e uma adolescente detidos na semana passada no sul da França, suspeitos de planejar um atentado iminente, foram indiciados nesta terça-feira à noite (14) - informaram fontes judiciais.

Thomas Sauret, de 20, sua namorada Sarah, de 16 - ambos convertidos ao Islã - e Malik Hammami, de 33, foram indiciados por "associação de malfeitores em relação com uma empresa terrorista criminosa".

Os dois primeiros também foram indiciados por "fabricação e posse de explosivos em grupo organizado".

A detenção dos três suspeitos aconteceu na sexta-feira, no sul da França, junto com um quarto homem de 26 anos que foi posto em liberdade sem acusações no dia seguinte.

O trio foi identificado há semanas por seu ativismo nas redes sociais, especialmente no aplicativo de troca de mensagens instantâneas Telegram, um dos mais usados pelos extremistas.

Em 9 de fevereiro, a investigação se acelerou quando Sauret e a namorada foram vistos adquirindo acetona e água oxigenada, dois componentes do TATP, um poderoso explosivo artesanal usado em outros atentados.

Na véspera, a adolescente havia divulgado um vídeo nas redes sociais, no qual juravam lealdade ao grupo Estado Islâmico (EI).

Em um apartamento perto de Montpellier, onde Thomas Sauret foi detido, a Polícia encontrou 71 gramas de TATP, acetona, água oxigenada, seringas e luvas.

"Efetivamente, estavam preparando um ato terrorista (de forma) iminente", declarou o ministro francês do Interior, Bruno Le Roux.

Os investigadores suspeitam de que Sauret tivesse a intenção de cometer uma ação suicida na França, enquanto sua companheira deveria viajar para o Iraque, ou para a Síria, pouco antes do atentado. Ambos se conheceram nas redes oficiais.

sde-grd-fal/mra/cam/cls/fjb/aoc/tt