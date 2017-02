Ingresso para desfile das campeãs em Florianópolis custa R$ 40, e preço vira polêmica

Carnaval 2017 28/02/2017 | 12h17 Atualizada em

O desfile das escolas campeãs do Carnaval de Florianópolis será a partir das 22h30min na Passarela Nêgo Quirido, com a bicampeã Unidos da Coloninha e a vice, Embaixada Copa Lord. A cobrança dos ingressos no valor de R$ 40 para a noite de festa, no entanto, gerou polêmica.



Na página oficial da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis (Liesf), mais de 180 comentários questionavam o valor, considerado abusivo. Entre as questões apontadas, uma delas é o fato de que no sábado foi possível assistir aos desfiles de seis escolas, e na terça, apenas duas. Outra questão foi a infraestrutura da passarela, que tinha banheiros sujos e alguns sem funcionar, e que por isso a entrada não deveria ser tão cara.

O presidente da Liesf, Joel Costa Junior, esclarece que o mesmo ingresso do desfile oficial, que ocorreu no sábado, é válido para o desfile das campeãs, sem pagar nada a mais.



— Quem comprou no dia 25, pode assistir ao desfile das campeãs. Esse valor é para quem não assistiu no sábado. O que for arrecadado na bilheteria será usado para o pagamento do aluguel dos barracões das escolas — ressaltou.

Para o comentarista de carnaval Edsoul, colunista do jornal Hora de Santa Catarina, 2017 foi um ano de superação para todos, por isso seria justo um preço mais acessível:

— Talvez os componentes não estejam presentes na noite das campeãs. E se as fantasias foram feitas com materiais reaproveitados de outros carnavais, é possível que não estejam em condições de desfile. Se o carnaval das Escolas foi enxuto, é mais justo que cobrem um valor simbólico. Minha sugestão é que o valor seja em torno de R$ 20.

