Instalador de redes de proteção bomba com teste de qualidade radical: "Acredito no que faço"

Se joga! 16/02/2017 | 16h03 Atualizada em

Sabe quando falam que você precisa se jogar no trabalho para o negócio fluir? É o que o instalador de redes Luís Paulo Mendes, de 30 anos, tem feito para promover a sua empresa. Só que o baiano caprichou tanto na coragem que acabou ficando conhecido, não apenas em Salvador, mas no Brasil inteiro.

Um vídeo publicado na página da empresa Redes Salvar, em novembro do ano passado, ganhou as redes sociais desde a tarde de quarta-feira, dia 15, e o instalador anônimo ficou repentinamente famoso.

— Não sei o que aconteceu. Desde ontem não consigo trabalhar direito de tanto telefonema que atendo. Meu WhatsApp chegou a travar — conta.



Leia mais

Vai anunciar um produto pela internet? Veja como ampliar as chances de venda

Cachorro abandonado ganha "emprego" em posto de São Paulo



Nas imagens, é possível ver Luís se jogar em direção à rede instalada na sacada de um apartamento no alto de um edifício. E ele arremessa seus 70 kg contra a tela sem nenhum medo de cair.

— Eu trabalho com amor e acredito no que faço. Gravei o vídeo para me diferenciar das outras empresas aqui em Salvador. Não pensei que pessoas de outras cidades e estados iriam me procurar — afirma.



Além das ligações com pedidos de orçamento, Luís recebeu muitas mensagens de apoio ao seu estilo de divulgação ou parabenizando pela coragem. E claro, muitas pessoas escreveram que o instalador era louco por arriscar a vida desse jeito.

Mas o baiano confia no seu taco e segue forte com a divulgação. Luís é dono da empresa e conta com a ajuda de dois funcionários. Ele quer aproveitar a fama repentina para aumentar a produção e, quem sabe, firmar negócio em outros estados.

— Me ligaram do Rio, de São Paulo e de Belo Horizonte. Querem montar filiais com meu nome. Pretendo estudar as propostas e, se tudo der certo, vou expandir meu negócio — revela.

E se engana quem pensa que o trabalho do instalador ficou só pelo Brasil. Luís tem recebido propostas de outros lugares do mundo.

— Um brasileiro que mora nos Estados Unidos quer que eu faça propaganda para empresas americanas. Disse que eu ganharia em dólar — comemora.

Até a publicação desta matéria, o vídeo da empresa já tinha mais de oito milhões de visualizações e 108 mil compartilhamentos.



Leia outras notícias