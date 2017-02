Intenção é reduzir gradualmente a multa do FGTS, diz ministro do Planejamento

Economia 14/02/2017 | 16h54 Atualizada em

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta terça-feira, 14, durante evento para lançamento do cronograma de saques do FGTS, que é intenção do governo reduzir gradualmente as multas, pagas pelas empresas tendo o fundo como referência, em caso de demissão de funcionários.

— Isso vai melhorar a eficiência da economia, vai reduzir o custo do empresário — afirmou. Dyogo citou ainda outras ações do governo, como as mudanças nos parâmetros do programa Minha Casa, Minha Vida. — Fizemos, na semana passada, a renovação do programa Minha Casa, Minha Vida. Significa, na prática, juros mais baratos para as famílias — disse.

Dyogo citou ainda que famílias com dificuldades para pagar prestação de financiamento poderá sacar até o equivalente a 12 prestações do FGTS. Antes, eram três prestações."Medidas demonstram sensibilidade com a situação do trabalhador. Os trabalhadores começarão a ter acesso a estes recursos e poderão saldar dívida se voltar a consumir, a dinamizar a economia brasileira", disse.

Participaram do evento sobre a liberação dos saques das contas inativas do FGTS o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o presidente da Caixa, Gilberto Occhi.

