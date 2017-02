Diplomacia 01/02/2017 | 08h26 Atualizada em

O ministro da Defesa iraniano, o general Hossein Dehghan, confirmou que o país realizou um teste de míssil, mas negou que a ação tenha violado o acordo nuclear. A quebra do pacto havia sido denunciada pelos Estados Unidos.



"Esta ação não está em contradição com o acordo nuclear, nem com a resolução 2231" que o ratificou, declarou Dehghan, acrescentando que o teste ocorreu no âmbito "do prosseguimento no programa defensivo" do Irã.

