Israel bombardeia posição do Exército sírio

Jerusalém 08/02/2017 | 23h03

O Exército israelense anunciou que bombardeou, nesta quarta-feira (8), uma posição das forças do governo sírio na colina de Golã, depois que um projétil disparado por um tanque caiu do lado israelense da linha de demarcação.

Caído na parte do Golã ocupada por Israel, provavelmente se tratou de um projétil perdido resultante dos combates na Síria, disseram à AFP fontes militares de Israel.

As forças israelenses responderam, tomando como alvo "uma posição do governo" de Bashar al-Assad do lado sírio da colina, acrescentaram as mesmas fontes.

Oficialmente, Israel e Síria continuam em guerra.

Israel garante que permanece à margem do conflito na Síria e que se limita a realizar operações pontuais contra um de seus principais inimigos, o Hezbollah xiita libanês, o qual combate ao lado das tropas sírias.

