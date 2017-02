Israel intercepta foguetes disparados do Egito (Exército)

Jerusalém 08/02/2017 | 19h03

Vários foguetes foram disparados nesta quarta-feira à noite no Sinai egípcio na direção do balneário israelense de Eilat (sul), sem causar vítimas, anunciou um porta-voz do Exército.

"Alguns dos foguetes foram destruídos em pleno voo por baterias (de defesa aérea)", acrescentou a fonte. Um encarregado da prefeitura de Eilat informou à rádio pública que três foram interceptados e um quarto explodiu fora da cidade.

O Sinai é cenário comum de enfrentamentos entre as forças armadas egípcias e membros do grupo Província do Sinai, braço egípcio do grupo extremista Estado Islâmico (EI). Em julho de 2015, o primeiro reivindicou um ataque similar com foguetes no sul de Israel, que tampouco deixou vítimas.

* AFP