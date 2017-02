Itália cria 'Fundo África' para lutar contra imigração clandestina

Roma 01/02/2017 | 12h41

O governo italiano anunciou nesta quarta-feira a criação de um fundo de 200 milhões de euros destinado a ajudar vários países da África a reduzir os fluxos de migrantes clandestinos com destino à península.

Previsto pela lei de finanças 2017, este "Fundo África" tem por objetivo evitar as partidas do sul do Mediterrâneo, declarou o ministro das Relações Exteriores italiano, Angelino Alfano, durante a assinatura do decreto que ativa este dispositivo.

Diferente do valor habitualmente consagrado à cooperação para o desenvolvimento, este novo fundo está dedicado "à luta contra o tráfico de seres humanos e à imigração clandestina", disse.

Os três países particularmente envolvidos por esta medida, Líbia, Níger e Tunísia, são pontos de partida ou de trânsito de uma grande parte dos migrantes que chegam todos os anos à costa italiana.

Os montantes concedidos aos Estados poderão ser consagrados à formação de forças de segurança, equipamentos ou instrumentos técnicos que ajudem a reforçar as "fronteiras externas" da Itália.

"Não construímos um muro no Mediterrâneo, não poderíamos fazer isso e também não faríamos", insistiu, no entanto, Alfano, em uma óbvia alusão à política do novo presidente americano, Donald Trump, em matéria de imigração.

"Doamos dinheiro a estes países, mas em troca eles devem utilizá-lo para reduzir o número de migrantes clandestinos que chegam a nós", insistiu Alfano.

fio/fcc/jhd/age/mb/ma