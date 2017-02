Jade Baraldo, semifinalista do The Voice, vai cantar o hino nacional na partida entre Brusque e Corinthians

Copa do Brasil 27/02/2017 | 20h15

Enquanto a cidade já se movimenta para a partida histórica desta quarta-feira entre Brusque e Corinthians, no Estádio Augusto Bauer em Brusque, o clube catarinense confirmou nesta segunda-feira à noite mais uma atração para a noite de quarta-feira. A cantora brusquense Jade Baraldo, semifinalista do programa The Voice Brasil, vai cantar o hino nacional antes do jogo válido pela Copa do Brasil.



O convite foi feito à cantora pelo presidente do Brusque Futebol Clube, Danilo Rezini, e aceito pela artista, que cantará o hino a capella, sem acompanhamento de instrumentos musicais.



A partida histórica entre Brusque e Corinthians está marcada para às 21h45min desta quarta-feira. Quem vencer o confronto avança para a terceira fase da Copa do Brasil e encara o ganhador de Avaí x Luverdense-MT. Os ingressos para o duelo já estão esgotados.