JEC é goleado pelo Inter de Lages e se mantém na zona de rebaixamento

Futebol 22/02/2017 | 21h26

Uma atuação desastrosa na primeira etapa causou aomais uma derrota no, desta vez de forma vexatória. O Tricolor, resultado que mantém a equipe nado Estadual. Os quatro gols do Colorado saíram no primeiro tempo. Osó conseguiu diminuir na segunda etapa.O resultado mantém a pressão sobre a equipe e agora ela chaga também à comissão técnica liderada por Fabinho Santos. No próximo sábado, só uma vitória diante da Chapecoense pode amenizar o clima pesado que ronda o CT do Morro do Meio.O desastre em Lages começou cedo. Com apenas três minutos de jogo, Parrudo perdeu um gol incrível, cara a cara com Jhonatan. Logo depois, aos sete, novo erro e a defesa mal postada pagou o preço. Enercino cruzou da esquerda e Paulo Victor marcou.Atordoado, o Joinville sofreu o segundo gol aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola passou por Renan Teixeira, Danrlei e Max. Ninguém tirou e ela sobrou para Michel Schmoller, que tocou para a rede.A situação piorou aos 34. Em reposição de bola de Neto Volpi, Enercino recebeu nas costas de Alex Ruan e só foi parado pelo lateral-esquerdo com falta dentro da área: pênalti. Na cobrança, o próprio Enercino bateu no canto esquerdo de Jhonatan para fazer o terceiro do Inter.O Colorado lageano ainda marcou o quarto, aos 42 minutos. Em contra-ataque pela direita, Marcelinho cruzou e Parrudo tentou duas vezes antes de colocar a bola mais uma vez na rede do JEC.Transtornado, o Tricolor voltou com alterações no segundo tempo. Uma delas deu certo. Marlyson recebeu, girou sobre a defesa e mandou no canto direito de Neto Volpi, diminuindo aos 19 minutos. O JEC até tentou mais gols, mas esbarrou na falta de capricho do ataque.