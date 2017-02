JEC tenta mudar foco para sair da crise

Futebol 27/02/2017 | 20h54

Três derrotas seguidas, presença na zona do rebaixamento, ameaças de mudança na comissão técnica e no elenco. Definitivamente, o ambiente do Joinville não anda nada bom em razão da crise de resultados que a equipe vive no Campeonato Catarinense.



Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br

Confira a tabela completa e a classificação do Campeonato Catarinense

A boa notícia é que o Tricolor terá um desafio diferente nesta semana que pode ajudar a remotivar o elenco. Nesta quarta, às 19h30, o JEC entra em campo pela segunda fase da Copa do Brasil, diante do São Raimundo-PA. O jogo único irá definir quem avança à terceira fase do torneio nacional.



Além de uma classificação inédita — o JEC nunca chegou à terceira fase —, a vaga pode representar um ganho financeiro de R$ 680 mil para o Tricolor. É nesta oportunidade que os jogadores se apegam para livrar o time da sequência de resultados negativos.



— Temos de pegar este jogo como gancho para mudarmos nossa situação e darmos início a uma sequência de vitórias também no Estadual — afirmou o zagueiro Max, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.



O jogador, com passagens pelo Remo-PA, alerta, no entanto, que será preciso muito cuidado para passar pelo adversário paraense, pouco conhecido no cenário nacional.



— O São Raimundo tem alguns jogadores que eu conheço. É uma equipe qualificada, faz bom campeonato estadual, conseguiu vitórias convincentes. Precisamos ter bastante atenção a eles no duelo desta quarta-feira.



Na segunda fase da Copa do Brasil, os visitantes não têm a vantagem do empate — como acontecia na primeira etapa do campeonato, por exemplo.



Em caso de igualdade no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis. Vitória de qualquer um dos lados define o confronto nos 90 minutos.



O vencedor de Joinville x São Raimundo-PA vai encarar na terceira fase o ganhador de Gurupi-TO e Rio Branco-AC, jogo que também ocorrerá nesta quarta, mas a partir das 20h30.