JEC vence o Comercial-MS e está na segunda fase da Copa do Brasil

está classificado para a segunda fase da. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor tinha a vantagem do empate, mas fez mais: venceu o Comercial-MS, em Campo Grande, e garantiu a passagem à próxima fase do torneio. O placar de 1 a 0 teve gol do artilheiro dona temporada: o meia-atacante Aldair.Na próxima fase, o Tricolor vai jogar contra São Raimundo-PA ou Fortaleza-CE. Independentemente do rival, o Tricolor jogará em casa, pois o sorteio da CBF já definiu a Arena Joinville como mando de campo da segunda fase da competição.Na segunda fase do torneio, os visitantes não têm a vantagem do empate. Em caso de igualdade, o duelo será decidido na cobrança de pênaltis. O duelo deve acontecer no dia 1º de março – a data ainda será confirmada pela CBF.No jogo, o técnico Fabinho Santos promoveu mudanças de última hora. Igor atuou na lateral direita. Deste modo, Roberto voltou ao meio-campo ao lado de Renan Teixeira.No meio, outra novidade foi a ausência de Lúcio Flávio. A comissão técnica decidiu poupar o capitão tricolor por causa do estado do gramado – o campo do Estádio Morenão estava cheio de buracos. Sem o veterano, Aldair jogou recuado e Juninho ganhou chance entre os titulares.As mudanças fizeram bem ao JEC que criou mais no começo da partida. Na chance mais clara, Aldair saiu cara a cara com o goleiro Zé Augusto e jogou por cima a melhor oportunidade tricolor. Os donos da casa respondiam sempre em tiros de fora da área. O zagueiro Anderson levou perigo à meta de Jhonatan em duas cobranças de falta de longa distância.No segundo tempo, a entrada de Gustavo Xuxa foi fundamental para o Tricolor. Aos sete minutos, ele fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Aldair, que entrou sem marcação pelo meio da área e tocou por baixo do goleiro Zé Augusto.A vantagem ampliada deixou o JEC tranquilo. O time se fechou e tomou alguns sustos. Na melhor chance do Comercial-MS, Roger perdeu a chance do empate aos 44. No fim, o Tricolor comemorou a vaga.