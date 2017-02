Jornalista sueco condenado por levar ao país adolescente sírio refugiado

Estocolmo 09/02/2017 | 14h42

Um jornalista de televisão sueco foi condenado nesta quinta-feira a uma pena de prisão, comutada por trabalhos comunitários, por ter transportado ilegalmente ao seu país um adolescente refugiado sírio.

Fredrik Önnevall estava filmando um documentário para a televisão pública SVT sobre a reação dos partidos nacionalistas europeus contra a onda migratória em 2014 quando conheceu "Abed", de 15 anos, em Atenas.

O adolescente, que estava exausto e faminto, viajava sozinho e lhe pediu ajuda para chegar à Suécia, onde esperava encontrar um primo.

"Levei 10, 15 minutos para assimilar seu pedido, compreender o que me pedia realmente, e me decidir", explicou Fredrik Önneval em uma entrevista concedida à AFP antes do seu processo, no final de janeiro, ante o tribunal de Malmö (sul).

"Embora esteja claro que a equipe do SVT agiu por razões puramente humanitárias, a jurisprudência não concede muita margem para desculpar um acusado a partir do que se conhece como exceção humanitária", afirmou o tribunal em sua sentença.

Önnevall disse que vai recorrer da decisão.

O cinegrafista e o intérprete que trabalhavam com ele também foram condenados à mesma pena.

Em 2016, 116 pessoas foram condenadas na Suécia por ajuda à imigração ilegal.

* AFP