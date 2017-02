Jota Quest e Melanina Carioca fecham o Carnaval de rua em Florianópolis

Agora só ano que vem 28/02/2017 | 23h17 Atualizada em

Chegou a hora de dizer adeus. Depois de dias intensos de folia nos quatro cantos da cidade, Florianópolis se despede da maior festa popular brasileira na madrugada desta quarta-feira, com a banda mineira Jota Quest – o show está previsto para começar à meia-noite. Antes, desde as 22h30min, os cariocas da Melanina Carioca começaram a agitar os milhares de foliões que curtem a despedida do Carnaval na Capital.



Um Carnaval em que as festas, shows e blocos nas ruas foram os grandes destaques. Prova disso são os números: de acordo com a Polícia Militar (PM) e a organização do Carnaval Skol Floripa, cerca de 520 mil pessoas passaram pela arena montada na Praça Fernando Machado e nas ruas do centro histórico desde o dia 19 de fevereiro, quando o DJ Alok tocou para 70 mil pessoas.



Depois dele, a cantora Ludmila, na sexta-feira de Pré-Carnaval, trouxe mais 70 mil foliões que se espremeram entre o interior da arena e as ruas do entorno da Praça XV. O tradicional bloco dos Sujos, no sábado, outros blocos e a Turma do Pagode, no domingo, foram os recordistas de público no Carnaval 2017 em Florianópolis: 140 mil e 170 mil pessoas passaram pela região central nos dois dias, respectivamente.



A terceira noite de Carnaval marcou a 24ª edição do Pop Gay, e levou cerca de 30 mil pessoas para brincarem e se divertirem com shows de drag queens e o concursos que escolheu duas delas para levar o prêmio do tradicional evento das terceiras noites de folia na cidade. Para fechar a festa, duas grandes atrações nacionais sacodem o centro da capital nesta noite de terça-feira até a madrugada desta quarta-feira: os mineiros do Jota Quest e os cariocas da Melanina Carioca.



Para quem não conhecia o Carnaval de Florianópolis, como a gaúcha Larissa Sepp, 20 anos, os blocos de rua e as festas pela região central foram o grande destaque dos dias de folia na cidade. Ansiosa para assistir o Jota Quest, ela contava os minutos para a entrada da banda no palco



— Eu gosto muito do Jota Quest, acho que vai ser a melhor parte do Carnaval.



Já a estudante Thayse Martello, de 20 anos, mora em Florianópolis e considerou este o melhor Carnaval dos últimos anos. Gostou muito do show de Ludmila, na sexta, mas também aprovou o bloco dos Sujos e nutria certa expectativa pelos dois últimos shows do Carnaval 2017 na cidade:



— Eu quero assistir muito tanto o Jota Quest como a Melanina Carioca — avisa.



