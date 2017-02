Jovens são flagrados com 500 comprimidos de ecstasy em Itajaí

Tráfico 24/02/2017 | 10h49

Três jovens foram detidos pela Polícia Militar na Rodovia Antônio Heil quinta-feira à tarde, no bairro Itaipava, em Itajaí. Durante rondas os policiais suspeitaram de um jovem de 20 anos que conversava com um casal, ambos com 19 anos, por volta das 15h.



Ao abordar os jovens que estavam no Peugeot, com placas de Blumenau, e em um Gol, com placas de Brusque, os policias localizaram 10 comprimidos de ecstasy conhecidos como "gold" e outros 404 comprimidos de ecstasy, totalizando 514 comprimidos da droga.



Eles foram detidos por suspeita de tráfico de drogas e encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil.