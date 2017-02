Justiça proíbe Chris Brown de se aproximar de ex

Los Angeles 21/02/2017 | 23h15

A estrela americana de hip-hop Chris Brown foi proibido pela Justiça de se aproximar de uma de suas ex-namoradas, a modelo Karrueche Tran, depois que ela o acusou de tê-la agredido e ameaçado de morte.

De acordo com documentos divulgados nesta terça, um tribunal de Los Angeles estabeleceu a proibição. Em caso de descumprimento da ordem judicial, Brown pode ser preso.

A modelo americana, de 28, que teve uma relação conflituosa e irregular com o cantor, de 27, denunciou que, há alguns anos, Brown lhe deu um soco na barriga e a jogou da escada. Na época, ela não prestou queixa.

Karrueche pediu a medida de proteção, alegando que, recentemente, Brown passou a lhe enviar mensagens com ameaças de morte.

Esse não é o primeiro problema do cantor com a Justiça envolvendo temas de violência doméstica. Em 2009, antes da festa de premiação do Grammy, agrediu sua então namorada, a estrela do pop Rihanna.

No ano passado, foi detido por suspeita de agressão a mão armada contra uma jovem. A Polícia não encontrou armas em sua casa.

Seu advogado afirmou, na época, que seu cliente foi alvo de uma armação, sendo obrigado a pagar uma fiança de US$ 250 mil.

