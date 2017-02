Lenço branco pela humanidade desfila na passarela de Los Angeles

Los Angeles 09/02/2017 | 06h54

Uma imagem diz mais que mil palavras, e em uma passarela este lema ganha ainda mais força.

Em plena praia de Venice, em Los Angeles, Tommy Hilfiger apresentou na quarta-feira sua coleção de primavera TommyXGigi, que desenhou com a colaboração da modelo Gigi Hadid, que abriu o desfile.

Camisetas de cores chamativas e estampadas, misturadas com formas geométricas: uma camiseta com a bandeira dos Estados Unidos combinada com jeans claros; um vestido fresco para um dia quente; saias e calças muito curtas, ou longas, mas justas. Foram algumas das peças apresentadas na "Tommyland", que o estilista americano apresentou na praia de Los Angeles, e não em Nova York.

Mas entre cores e desenhos, todas as modelos tinham uma coisa em comum: um lenço branco amarrado no pulso, que mostraram orgulhosas levantando os braços no último percurso, todas juntas.

É uma iniciativa do prestigiado site "Business Of Fashion", que convocou a comunidade "fashion" do mundo a "se unir ao movimento #TiedTogether e a fazer uma declaração clara em apoio à solidariedade, unidade humana e inclusão", publicou seu editor, Imran Amed, na quarta-feira.

"Viu um lenço branco como sinal ao mundo de que acredita nos laços comuns da humanidade, sem importar raça, sexualidade, gênero ou religião", acrescentou.

Los Angeles foi a primeira escala desta iniciativa, que será vista no circuito da moda em Nova York, Londres, Milão em Paris.

Mais de 3.000 pessoas acompanharam o desfile de Tommy em Los Angeles, entre elas 2.000 consumidores, segundo uma nota de imprensa do estilista.

