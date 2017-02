Lenine e Liniker retornam com os ótimos Carbono e Remonta, shows que já passaram por Floripa em 2016

Repetidos, mas válidos 10/02/2017 | 14h00 Atualizada em

Embora não sejam novidades, os shows de Lenine e Liniker são as boas atrações deste sábado em Florianópolis. De um lado, o hibridismo de ritmos e brasilidades, a poesia de contemplação e o folclore do pernambucano já bem conhecido do público catarinense, que apresenta canções do álbum Carbono (2015) no palco do P12, no Norte da Ilha. De outro, o frescor da cantora paulista de 21 anos que virou um fenômeno no ano passado com seu soul-versão brasileira. Ela e a banda Caramelows, que em novembro passado esgotaram ingressos na estreia na Capital, voltam e dessa vez para o Teatro Ademir Rosa (CIC), palco importante de Santa Catarina. Uma pena que ambos sejam no mesmo dia.

A química de Lenine

Esta é a terceira vez que Lenine traz a Florianópolis show do disco Carbono. A primeira foi em 2015, ano de lançamento do álbum. Já em 2016, ele se apresentou junto com a Camerata Florianópolis, espetáculo que lotou três noites do CIC. Neste sábado, ele mistura sucessos da carreira em show promovido pelo Jurerê Jazz Festival.

Lenine cantou com a Camerata em 2016 Foto: Antoni Carona / Divulgação

Carbono é considerado pela crítica um dos pontos altos da discografia de Lenine (rendeu ao músico o reconhecimento de melhor cantor no Prêmio da Música Brasileira 2016). Embora pretexto, elemento e título, faz jus à química, ciência estudada por Lenine na juventude. É o álbum em que ele retoma parcerias com amigos de longa data, entre eles Tom Capone.

AGENDE-SE

O quê: Jurerê Jazz apresenta Lenine — show Carbono

Quando: sábado, às 20h (casa abre às 12h)

Onde: Parador P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, s/n, Jurerê, Florianópolis)

Quanto: R$ 80 / R$ 40 (meia), 5º lote. À venda via Ingresso Rápido. Sócios do Clube do Assinante têm 50% de desconto

Informações: (48) 3284-8156

O ser quem se é de Liniker

Liniker e os Caramelows voltam à Florianópolis dois meses depois da estreia por aqui. Em novembro do ano passado, fizeram única apresentação no Babylonia Club, na Praia da Joaquina, com ingressos esgotados. Dessa vez ela pisará no célebre palco do Teatro Ademir Rosa.

Foto: Gabriel Quintão / Divulgação

De um trabalho despretensioso lançado na internet a fenômeno de mídia e atitude, Liniker é uma das boas revelações da música brasileira contemporânea. O show terá as conhecidas faixas do EP de estreia (e outras já cantadas nos shows) com nova roupagem, além das canções do álbum Remonta.

AGENDE-SE

O quê: show Liniker e os Caramelows

Quando: sábado, às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa, no CIC (Av. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: R$ 150 / R$ 75 (meia), 2º lote. À venda via Blueticket e na bilheteria do teatro. Sócios do Clube do Assinante têm 50% de desconto

Informações: (48) 3665-2628

