Líder do PSDB, senador Paulo Bauer diz ser a favor da inclusão de parentes de políticos na repatriação

Líder do PSDB no Senado Federal, o catarinense Paulo Bauer reafirmou na tarde desta sexta-feira ser a favor da inclusão de parentes de políticos na segunda etapa do programa de repatriação de recursos mantidos no exterior. Ele negou, no entanto, que esteja encabeçando a causa. Disse ainda que a bancada do PSDB votou a favor da questão na primeira votação no Senado e que, por coerência, deve manter a posição.

Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou uma emenda para vetar a inclusão de parentes na segunda etapa da repatriação. A atitude foi questionada por Bauer, que afirmou que o ideal seria que "tudo tivesse sido resolvido na primeira votação".

— Nós não podemos fazer um pré-julgamento de considerar criminosos os parentes de todos políticos brasileiro. Não podemos acusá-los de corrupção. Não podemos impedir pessoas honestas de repatriarem os valores — afirmou Bauer.

Ainda segundo o senador, há uma questão de coerência, e portanto ele deve encaminhar um voto favorável da bancada tucana na segunda votação, ainda sem data definida.

— O Senado aprovou e PSDB votou a favor. Agora os deputados tiram do texto. Por que o partido votaria diferente do que votou na primeira vez? Houve alguma denúncia ou houve algum fato novo? Alguma denúncia na imprensa? — questionou Bauer.

O catarinense ainda reafirmou que o dinheiro no exterior, embora não declarado, tem de ter origem comprovadamente lícita:

— E tem uma outra coisa que eu já falei e repito: se nós proibirmos, nunca vamos descobrir quantos parentes de político têm dinheiro lá fora.

