Livro: Guga, Imagens De Uma Vida traz imagens do seu acervo pessoal do ídolo do esporte brasileiro

Produzido ao longo de quase dois anos, com apoio do Instituto Guga Kuerten e acesso ao acervo pessoal do tenista líder do ranking mundial em 2000 e tricampeão de Roland Garros, Guga, Imagens De Uma Vida é um novo documento para retratar a vida do ídolo.



Guga com a obra em coletiva do Rio Open Foto: Clarissa Machado Santos / Divulgação

A obra oferece, por meio de um conteúdo predominantemente visual enfatizado pelas curiosidades, um olhar íntimo nas diversas facetas de seu protagonista: desde o seu caráter disciplinado, moldado à base de sua formação germânica, até a natureza irreverente que o levou a ser um dos tenistas mais amados e admirados do circuito profissional.



Documentos inéditos, como os trechos de seu diário e do programa de treinos preparado pelo técnico Larri Passos, bem como os cartões postais enviados à família desde a adolescência, quando participava de torneios internacionais, são revelados para o leitor, que se sentirá testemunha dos bastidores de momentos íntimos e marcantes da trajetória de Guga.

Aliados a toda essa documentação histórica, estão os depoimentos de grandes lendas do tênis, como Pete Sampras, John McEnroe, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, entre outros - muitos dos quais foram produzidos exclusivamente para o livro -, as preciosidades que compõem a sala de troféus de Guga e as fotos do seu acervo pessoal e das principais conquistas ao longo de 13 anos como tenista profissional.

A publicação é destinada tanto aos fãs de tênis que desejam saber todos os detalhes da carreira de Guga, como ao leitor que busca uma história de superação, ou até mesmo ao colecionador de arte que almeja uma obra de rara estética.

Esta obra foi patrocinada pela empresa Rumo Logística.

Especificações técnicas:

Título: Guga, imagens de uma vida

Editoras: Salus e Magma Cultural (em parceria)

Coordenador Geral: José Eduardo Moura

Editor-chefe: Ricardo Lay

Coautores: Odir Cunha e Ricardo Lay

Formato: 23 x 31,5 cm

ISBN: 978-85-63032-06-5

Número de páginas: 300

Preço de capa: R$ 149,00

Coautores:

Odir Cunha - Jornalista formado em 1978, ganhou dois Prêmios Esso pelo Jornal da Tarde e três da Associação Paulista dos Críticos de Arte pelas Rádios Globo/Excelsior. Iniciou a carreira de escritor em 1989, com o livro A história do tênis feminino brasileiro (Editora Sesc). Com Guga, imagens de uma vida, tem 23 obras publicadas. Até aqui suas obras de maior destaque foram o dossiê que unificou os títulos brasileiros de futebol desde 1959, em parceria com José Carlos Peres (dos próprios autores, 2011), a biografia de Oscar Schmidt (Best Seller, 1996), o livro oficial do Centenário do Santos Futebol Clube (Magma Cultural, 2012) e o livro Time dos Sonhos, com a história completa do Santos FC até o título brasileiro de 2002 (Códex, 2003).

Ricardo Lay - Formado em Comunicação na Santa Clara University (EUA), Ricardo trabalha na área editorial há 13 anos. No livro Guga, Imagens de uma vida, atuou como editor-chefe, coautor e pesquisador, vasculhando o acervo pessoal de Gustavo Kuerten e entrevistando as diversas celebridades que colaboraram com seus depoimentos para o livro. Como editor, escritor e tradutor, participou de diversas obras premiadas, incluindo: As Moedas Contam a História do Brasil (Prêmio Jabuti 2008, melhor projeto gráfico); Johnny - Eles Falam da Alma (finalista do Prêmio Jabuti 2008, fotografia); e Príncipe de Astúrias - mistério nas profundezas (finalista do Prêmio Jabuti 2007, design de capa).

Editoras - Salus e Magma Cultural

As editoras Salus e Magma Cultural trabalharam em parceria para realização dessa obra. Ambas surgiram como desenvolvedoras de propriedades no segmento editorial, trabalhando temas e títulos que explorassem nossa cultura e revelassem a brasilidade. Todos os projetos desenvolvidos pelas editoras abordam temas de interesse público sobre nossos patrimônios culturais e ambientais, difundindo e aprofundando o conhecimento sobre o Brasil.

A Magma Cultural teve algumas obras premiadas, entre as quais se destacam: Prêmio Jabuti - melhor projeto gráfico pelo livro As Moedas Contam a História do Brasil (2008) e Prêmio Top Social ADVB pela animação Os Guardiões da Biosfera.