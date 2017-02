Loetz: Busscar está a um passo de ser comprada

Livre Mercado 09/02/2017 | 07h21 Atualizada em

Em conversa telefônica com a coluna, o juiz da 5ª Vara Cível da comarca de Joinville, Walter Santin Junior, sinalizou que deverá dar despacho nesta sexta-feira nos autos do processo de falência da Busscar, com a confirmação do interesse oficial da Caio Induscar de comprar as instalações, equipamentos e tecnologia da ex-fabricante de ônibus sediada em Joinville.



Advogado da Caio esteve no Fórum de Joinville nesta quarta-feira. Reafirmou ao juiz Santin que a empresa de Botucatu-SP quer, sim, comprar a Busscar. O valor proposto, e já expresso nos autos, soma R$ 67,5 milhões. Até o momento, oficialmente, o nome da potencial compradora é mantido sob sigilo. A virtual homologação da aquisição deverá ocorrer até o fim do mês, respeitados os procedimentos jurídicos necessários e antecedentes ao ato. O magistrado explica:



— Desejo fazer a homologação até o Carnaval. A partir da próxima segunda-feira, dia 13, encaminharei para o administrador judicial Rainoldo Uessler se manifestar no prazo de cinco dias úteis. E, na sequência, o Ministério Público também terá igual tempo para se pronunciar.



A coluna apurou que a Caio, agora única proponente, pediu para conhecer a tecnologia empregada para a produção dos ônibus double deck, da Busscar. Quer ter a certeza de que funciona, antes de oficializar a compra. Uma cautela necessária. Deverá ganhar este direito, resguardando o sigilo e a proteção ao segredo industrial.



No dia 7, expirou o prazo para as empresas estrangeiras apresentarem documentos e firmarem eventual intenção de entregar proposta superior àquela da Caio. Mas os dois grupos internacionais declinaram. O da China alegou que precisaria de, no mínimo, mais seis meses pra evoluir com o “projeto de compra”. Ou seja, não é certeza ainda que daqui seis meses desse um “ok” para comprar a Busscar. Uma empresa portuguesa também só tinha um “projeto” de compra, que sequer foi aprovado. Neste caso, tratava-se de empresário português, que tentou vender o projeto de compra da Busscar para um grupo de investidores da Suíça.



Depois de quatro leilões para a venda da Busscar como operação, sem sucesso, surgiu a proposta de compra, condicionada à retomada de atividades de carrocerias de ônibus. Essa proposta da Caio (até agora sem aparecer oficialmente como interessada) dá a perspectiva de volta da produção, ainda em 2017, com a contratação inicial de 300 funcionários.



O investimento a ser feito é de aproximadamente R$ 100 milhões. A partir daí, o juiz recebeu três ofertas. Uma da China, de R$ 160 milhões, e outra de Portugal, de R$ 73 milhões — já referidos. Apareceu, também, neste meio tempo, uma proposta de um grupo de investidores de Joinville, no valor de R$ 70 milhões. Estes empresários queriam fazer um investimento imobiliário. E por razões legais, o grupo foi desclassificado. Agora, restou a Caio Induscar. Que deve abocanhar o negócio.



Varejistas negociam com a Lepper

Westwing (SP), Torra Torra (SP), Jurandir Pires (PE) e Enxovais Duarte (MG) participaram de rodada de negócios com a Lepper, em Joinville, nesta quarta-feira. O evento vai até esta sexta-feira, e o diretor comercial da Lepper, Ênio Alfredo Köhler, já comemora os resultados desta edição.

— O movimento está acima da média das outras edições. Adotamos estratégia de reposicionamento de preços, que nos deixou mais competitivos e agradou aos clientes. Por isso, estamos otimistas com o crescimento das vendas. Além de lançamentos da própria marca, a Lepper apresenta a nova coleção de cama e banho da personagem infantil Lady Bug. As novidades chegam às lojas em março.



O portal do e-commerce Westwing inicia o ano com perspectivas favoráveis e espera vender 30% a mais na comparação com o ano passado. As negociações com a Lepper ajudarão a cumprir a meta.



Diretor de expansão

A equipe da Manchester Investimentos ganhou um reforço de renome nacional: Sérgio Luiz Loução. Com mais de 40 anos no mercado financeiro, iniciou no Bamerindus e fez carreira como executivo dos bancos HSBC e Bradesco. Por quase 20 anos, foi superintendente regional nos Estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Paraná. Na Manchester Investimentos, Loução assume o cargo de diretor de expansão.



EIV

Técnicos da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Joinville analisam estudo de impacto de vizinhança (EIV) proposto em 30 de novembro de 2016 pela 101 do Brasil Fábrica de Bebidas.



Melhorou

Pesquisa do Boa Vista SCPC indica que a inadimplência de consumidores na região Sul do País caiu 4,5% nos últimos 12 meses, fechados em janeiro de 2017.



Reforço a parcerias

O vice-governador Eduardo Pinho Moreira e o secretário de Estado da Infraestrutura, Luiz Fernando Vampiro, virão para a posse da nova diretoria da Ajorpeme nesta quinta-feira. Não está prevista conversa reservada com o comando da entidade empresarial. No discurso de posse, o presidente Célio Valcanaia dirá que é preciso reforçar parcerias com a Prefeitura e o Estado no sentido de agirem para que micro e pequenas empresas possam sobreviver e crescer. “O momento é de mudança”, diz o líder.



Novo Sesi

A empresa Kumer Engenharia e Construções foi a vencedora da licitação para construir a creche do Sesi na rua Florianópolis, região Sul de Joinville. O investimento soma R$ 7 milhões. O prédio terá dois pavimentos, totalizando mais de 2.400 m2. A creche terá capacidade para atender a 212 crianças de quatro meses a seis anos de idade. A previsão para conclusão da obra é de um ano.